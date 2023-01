Uomo e donna trovati morti in un parcheggio | ipotesi omicidio-suicidio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Due anziani, une una, sono stati, con ferite d'arma da fuoco, a Bellaria in provincia di Rimini, nel pomerigio di oggi 14 gennaio. Sul posto sono al lavoro i carabinieri. Tutto è avvenuto in unin via...

Fanpage.it

Leggi Anche Omicidio - suicidio a Villabate (Palermo), uccide ex compagna e si toglie la vita - L'annuncio del delitto sui social Sembra che l'abbia sparato con una pistola allae poi abbia rivolto l'arma contro di sé togliendosi la vita. TI POTREBBE INTERESSAREDalla stagione 2023 arriva anche la proposta per la, dalle medesime qualità come vestibilità confortevole e tessuti lavabili in lavatrice, circa 60 modelli versus i 100 da, già in ... Omicidio-suicidio a Bellaria Igea Marina, un uomo e una donna ... I corpi rinvenuti in due diverse auto. Appartengono a un uomo e una donna sulla settantina: l’ipotesi è che il primo, armato di pistola, abbia ...I due non erano sposati e sarebbero originari di San Mauro Pascoli. Una residente ha sentito gli spari e ha dato l’allarme ...