United-City | disastro arbitrale sul gol di Bruno Fernandes | Rashford in fuorigioco | ma rete convalidata VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Grave errorenel derby di Manchester tra, vinto dai red devils per 2-1. In occasione del gol del pareggio di, c’era infatti una netta posizione didi. Nonostante l’attaccante non tocchi mai il pallone, partecipa attivamente all’azione e gioca un ruolo fondamentale, incidendo sulle possibilità del difensore Akanji di intervenire sulla sfera. Inizialmente l’assistente segnala la posizione di offside, ma dopo un consulto con arbitro e VAR viene deciso di convalidare il gol. Lotrova dunque l’1-1 e, pochi minuti dopo, completerà la rimonta conquistando i tre punti. In alto ildella. SportFace.

Manchester, il tecnico Ten Hag gongola dopo la vittoria della sua squadra nel derby contro il ManchesterTen Hag ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria nel derby di Manchester. LE ...In classifica l'Arsenal è sempre al comando con 44 punti, 5 in più dele 6 dello, in più i 'Gunners' hanno giocato una partita in meno.Nel derby di Manchester i citizens si portano avanti col colpo di testa di Grealish. Rimonta Devils in quattro minuti, ma l'1-1 del portoghese (viziato da fuorigioco) scatena le proteste ...L'ex calciatore dei Red Devils, con la consueta ironia, commenta a modo suo la vittoria nel derby (Da Instagram: @patrice.evra) ...