(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Letture, rappresentazioni teatrali e anche mostre: sono solo alcune delle attività promosse dalle Proin occasione della “dele delle” che si celebra, come ogni anno, il 17 gennaio. In programma anche esposizioni di vignette, recital di poesie ed esibizioni in costumi tipici; numerose anche le attività promosse dalle istituzioni scolastiche. La “dele delle” è espletata in piena armonia con le direttive dell’Unesco presso cui Unpli è accreditata dal 2012, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali; l’iniziativa è stata ...

Unione nazionale Pro Loco, martedì Giornata Nazionale Dialetto e Lingue locali Un ricoverato ultrasettantenne su due in Calabria passa in un letto d'ospedale dai 5 ai sette giorni in più rispetto a quella che dovrebbe essere la sua data di dimissioni ...(Adnkronos) – Letture, rappresentazioni teatrali e anche mostre: sono solo alcune delle attività promosse dalle Pro Loco in occasione della "Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali" che ...