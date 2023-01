Uncoupled | cancellata la serie Netflix con Neil Patrick Harris

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo solo una stagione, latv, con, è statada. La notizia arriva dopo che lacomedy non è riuscita a entrare nella Top 10 del servizio di streaming, e si dice che il produttore MTV Entertainment Studios stesse già cercando una nuova casa per il progetto. Nonostante la cancellazione dicontinuerà a proporre commedie nuove e attuali. L’altro grande progetto di Star, Emily in Paris, ha continuato ad attirare il pubblico. La sua terza stagione ha già raggiunto la Top 10 diin novantatré Paesi, permettendo adi rinnovarla per una quarta. Il servizio di streaming ha acquisito diverse nuove ...

Nuovo giorno, nuova serie tv cancellata da Netflix. Questa volta è toccato a Uncoupled, la comedy ideata del creatore di Emily in Paris Darren Star e Jeffrey Richman con (Modern Family) con protagonista la star di How I Met Your Mother Neil Patrick Harris. La vedremo presto anche nello show Netflix. Una scelta, quella di Harden, che non abbasserebbe di certo il livello della serie. Code Black.