Una paziente insegue e poi picchia un' infermiera in ospedale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Unaha aggredito un'lanciandogli il mouse del computer in faccia per poi prenderla a calci, inseguirla e minacciarla. A comunicarlo è l'Asl di Bari, spiegando che l'è ...

Agenzia ANSA

Inseguita , minacciata e poi picchiata . Choc al Pronto Soccorso di Bari , dove un' infermiera è stata aggredita da, perché le aveva detto che 'i codici rossi più gravi hanno la precedenza rispetto agli altri'. La donna si era presentata in ospedale con 'banale ferita al dito', sottolinea l'Asl di ...ha aggredito un'infermiera lanciandogli il mouse del computer in faccia per poi prenderla a calci, inseguirla e minacciarla. A comunicarlo è l'Asl di Bari, spiegando che l'infermiera è ... Una paziente picchia un'infermiera in ospedale a Bari Infermiera inseguita e minacciata da una paziente a Bari. È successo all’ospedale Di Venere, riporta prognosi di 7 giorni ...Inseguita, minacciata e poi picchiata. Choc al Pronto Soccorso di Bari, dove un'infermiera è stata aggredita da una paziente, perché le aveva detto che «i codici ...