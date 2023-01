Una brutta emorragia | complicazioni | come sta Claudia Dionigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Piccoledopo il parto:, ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha raccontato la sua esperienza su Instagram questa mattina. Sono trascorse circa tre settimane dalla nascita della piccola Maria Vittoria, ma ieri sera la giovane è stata costretta a correre in ospedale per un'. In ogni caso, il fatto cheabbia raccontato tutto da casa sua, e non dalla stanza di un ospedale, ha subito rassicurato i fan. “Ho avuto una, ma, non si fermava. Mi sono proprio spaventata tantissimo”, ha spiegato la. Che poi ha sottolineato la cosa per lei più importante, le condizioni della sua bambina, che sta bene. Alla fine anche nel suo caso non si è trattato di nulla di ...