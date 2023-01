Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un parcheggio | cosa sappiamo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Due anziani, une una, con ferite d'arma da fuoco, a Bellaria in provincia di Rimini, nel pomerigio di oggi 14 gennaio. Sul postoal lavoro i carabinieri. Tutto è avvenuto in unin via...

Fanpage.it

Le vittime sarebbero undonna dicerta età, che pare non fossero sposati ma avessero comunquerelazione: i due si sono incontrati a Bellaria Igea Marina davanti all'Istituto ...... e il mondo del libro e della cultura perde un grandeche ha fatto della curiosità intellettuale e dell'amore per la libertàragione di vita. Ultimo dei cinque figli di Umberto Mauri e Maria ... Omicidio-suicidio a Bellaria Igea Marina, un uomo e una donna ... Omicidio-suicidio a Bellaria, in provincia di Rimini. In un parcheggio in via Rossini, vicino allo stadio Nanni, sono stati trovati i cadaveri di un ottantenne e di una settentenne del ...E’ finito in manette il 40enne che nella tarda serata di venerdì 13 gennaio aveva litigato violentemente con la sua ex compagna a Cosenza. Gli agenti della Questura, coordinati dal questore Michele Ma ...