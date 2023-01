Un rinforzo dell’ultimo minuto per il Cosenza | ci sarà col Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1Nuovo acquisto in casa. I prossimi avversari delhanno ufficializzato l’ingaggio in prestito semestrale di Alessandro Cortinovis, a disposizione del tecnico Viali per il match di domani (ore 16.15 al San Vito-Marulla). Nato a Bergamo il 25 gennaio 2001, il centrocampista è un prodotto del vivaio dell’Atalanta, con cui si è affermato con la formazione Under 17 (13 gol in 26 presenze) prima e con la formazione Primavera poi, totalizzando 64 presenze, 18 gol e 7 assist e conquistando 2 campionati e 1 Supercoppa, oltre ad aver debuttato in Europa nella UEFA Youth League. Nella scorsa stagione ha militato nel campionato di Serie B indossando la maglia della Reggina, squadra con cui ha totalizzato 30 presenze, 1 gol e 2 assist. In Nazionale ha giocato in tutte le formazioni giovanili, ...