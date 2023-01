Un posto al sole | spoiler | Alice e Nunzio si incontrano | come finirà?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 14 gennaio 2023)Cammarota non avrà pace ad Unalsi evince daglirelativi alle prossime puntate. Il giovane chef, di recente, ha ceduto alle pressanti avances diPergolesi ed ha iniziato una storia clandestina con lei. La ragazza ha ribadito spesso allo chef di non voler compromettere il suo rapporto con Chiara Petrone e di volersi solo divertire insieme a lui, ma in realtà si è innamorata di. L'arrivo a sorpresa a Napoli di Chiara ha fatto precipitare le cose e Cammarota ha allontanato la ragazza ripetendole ancora una volta di voler preservare la sua relazione con la fidanzata.sembrava aver finalmente accettato la situazione, ma, quando l'imprenditrice è ripartita, è tornata all'attacco e ha provato a sedurre ...