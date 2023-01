Un Napoli da sogno demolisce la Juve | 5-1 nella sfida scudetto 

Leggi su agi

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI - Unstraordinario domina lantusscudetto della 18esima giornata di Serie A e compie un allungo significativo in vetta alla classifica. In uno stadio Maradona vestito a festa, gli azzurri s'impongo con un sonoro 5-1, interrompendo la striscia di otto vittorie di fila e senza subire gol dei bianconeri, costretti a tornare a casa molto ridimensionati. Decidono la doppietta di un super Osimhen (sempre più capocannoniere con 12 gol) e i sigilli di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas, mentre a nulla serve lo squillo ospite di Di Maria. In attesa di Lecce-Milan la squadra di Spalletti vola momentaneamente a +10 sul secondo posto, continuando a lanciare chiarissimi segnali a tutte le rivali. Ritmi alti e grande battaglia in avvio, ma i partenopei si prendono subito il predominio territoriale ...