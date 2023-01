Un dessert fresco e semplice Da provare subito

Leggi su iodonna

(Di sabato 14 gennaio 2023) INGREDIENTI X 8: 1 litro di latte intero (oppure 800 ml latte e 200 ml panna fresca) 90 g amido di mais 90 g zucchero semolato 1 cucchiaio di miele 1 cucchiaino di cannella in polvere la scorza di 1 limone Per la composta: 400 g prugne (oppure pere, o kiwi) il succo di 1 limone 2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato cannella in polvere. Dolce al latte e cannella con composta di frutta (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Procedimento Preparate la composta. Lavate le prugne, tagliatele in due e sistematele in una teglia foderata con carta forno. Bagnatele con il succo di limone e spolveratele con lo zucchero a velo e la cannella: fate cuocere in forno a 180° per 15 minuti e lasciate raffreddare. Setacciate l’amido e versatelo in una terrina, aggiungete lo zucchero e la cannella e versatevi il latte a filo, ...