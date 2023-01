Ultime Notizie – Ucraina | Bulgarelli Cgil | “Su inno? Discussione che non c’è”

(Di sabato 14 gennaio 2023) E’ di poche parole il neo segretario generale delladi Bolgona, Micheleinciampato a pochi minuti dalla sua elezione in una polemica al calor bianco, sollevata dalla destra sulla guerra ine la responsabilità della Russia, e innescata dal vecchiosovietico che ha fatto da colonna sonora alla sua proclamazione. “Abbiamo già scritto che si è trattato di un errore materiale e lo riconfermo. Dalla destra d’altra parte che ci dobbiamo aspettare? Non voglio abbassare il livello della”, risponde conversando con l’Adnkronos. “D’altra parte non è che mi aspettassi tanto”, prosegue. Ma un punto deve essere chiaro, continua: “La posizione sulla guerra è quella contenuta nel documento congressuale della, a firma del ...

Corriere della Sera

è dopo aver compiuto sei anni nel sotterraneo dell'edificio in cui la bimba si rifugiava dal febbraio scorso con i genitori per sfuggire alle granate e ai missili russi che martellano Avdiivka, città ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Harry, lo storico Vickers: «Nel libro ricordi sbagliati e il peggior affronto alla regina» BELFORTE DEL CHIENTI Schianto da brividi intorno alle 18.40 nei pressi dello svincolo di Belforte del Chienti. L’incidente è avvenuto in superstrada e ha visto coinvolte ...La probabile formazione della Lazio di Sarri per la gara di Serie A contro il Sassuolo di Dionisi, valida per la 18esima giornata La Lazio di Maurizio Sarri vuole uscire al più presto dal periodo… Leg ...