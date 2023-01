Ultime Notizie – Terzo Polo | Calenda lancia assemblea costituente partito unico liberali

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un’per la nascita deldeiin vista delle prossime elezioni europee del 2024. E’ la propostata dal leader di Azione, Carlo, dal palco ‘L’unità dei liberaldemocratici’ in corso a Milano. “Questo progetto sarà fatto così – ha spiegato– prima di tutto si aprirà ad associazioni e personalità, per scrivere un manifesto di valori e di obiettivi politici che questo movimento vuole conseguire. Scritto il manifesto, nel periodo che va da fine congresso Pd e fine delle regionali, diciamo marzo-aprile, penso poi che dovremo fare una, che segua il criterio di rappresentanza, dove ci sia spazio per forze politiche, uno per movimenti ...

Ieri, Marino Folin, la mia direttrice Sara Cordella ed io eravamo al Marco Polo pronti per andare a Montevideo via Madrid con la Iberia . Erano le 18 e quindi in largo anticipo per fare le operazioni ...... lo stesso vale per il trackpad a stato solido dei MacBook dellegenerazioni. Processore e ... Una delle primedi questo 2023 su iPhone 15 Pro, è proprio intorno ad una rivoluzione di Face ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo - Lazio, Sarri ha parlato anche di Milinkovic: "Ha già fatto una buona prestazione nell'ultima partita. È passato ...L'allenatore biancoceleste se la prende in conferenza stampa per una domanda sulla necessità di raggiungere il quarto posto ...