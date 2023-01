Ultime Notizie – Spese cancelleria | Calabria e Lombardia le Regioni più ‘virtuose’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023)sono leitaliane piùnella spesa per, carta e stampati. Dueche si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica, elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da(TABELLA) e capoluoghi di Provincia (TABELLA). In particolare, per questa voce di costo, nel 2021 laha speso 17.575,08 euro e la69.521,61 (TABELLA). Ad essere ‘promosse’ per questo tipo di spesa, con un rating complessivo da A a AA (TABELLA), sono anche il Molise, il Piemonte e l’Emilia-Romagna che, con un importo rispettivamente di ...