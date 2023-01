Ultime Notizie – Scontri ultras | Piantedosi | “Stop 2 mesi trasferte tifosi Napoli e Roma”

(Di sabato 14 gennaio 2023)trasull’A1,alleper idiper due. E’ la misura annunciata dal ministro dell’Interno Matteo, aggiungendo che non si tratta di misure alternative “a misure individuali per responsabilizzare i singoli autori”. “Adotterò un provvedimento, probabilmente oggi pomeriggio – dice nel corso di un punto stampa a Trieste – , che valorizzerà l’istruttoria, l’analisi fatta dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive” con qualche “provvedimento di prevenzione per i prossimi dueper quanto riguarda ledelle tifoserie di“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

per due mesi per i di e . La decisione era nell'aria già da diverse ore ma oggi è arrivata l'ufficialità da parte del ministro degli Interni . 'Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento ...Ieri, Marino Folin, la mia direttrice Sara Cordella ed io eravamo al Marco Polo pronti per andare a Montevideo via Madrid con la Iberia . Erano le 18 e quindi in largo anticipo per fare le operazioni ...90' Ci prova Doratiotto dalla distanza, respinto dalla difesa del Napoli. Saranno 5 i minuti di recupero 84' Cambio per la Juventus: Maressa entra al posto di S. Turco ...ANCONA- Il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sulla «mancata approvazione del bilancio di previsione ...