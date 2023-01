Ultime Notizie – Roma | donna uccisa a colpi di pistola | arrestato ex compagno

(Di sabato 14 gennaio 2023) Unadi 35 anni è stataieri sera adi arma da fuoco in strada, in viale Amelia a. Lapoco prima stava mangiando in un ristorante quando è arrivato l’ex, che avrebbe poi sparato. Scattato l’allarme il rafforzato servizio di controllo del territorio ha consentito l’immediato intervento della polizia, che poco dopo hal’uomo. Sul posto volanti, squadra mobile e il pm del pool antiviolenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Almeno tre esplosioni sono state udite nella apitale ucraina: le autorità locali, riporta il Kyiv Independent, hanno riferito di un attacco missilistico russo alle infrastrutture. L'entità dei danni è ...Ma lespiacevoli, per il Lens, non finiscono qui: i giallorossi ora dovranno fare ... Il pronostico Il Lens dovrebbe ottenere una vittoria comoda contro una squadra che nellegiornate è ...La nuova stagione vedrà Nyck de Vries alla prima esperienza come pilota ufficiale in Formula 1 impegnato in AlphaTauri. Nella scuderia faentina l'olandese, che ha raccolto l'eredità di Pierre Gasly pa ...Le elezioni in Turchia si avvicinano, ma il quadro politico del Paese è ancora piuttosto incerto. Il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan continua a perdere consensi a causa della crisi economica e ...