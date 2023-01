Ultime Notizie Roma del 14-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Catherine apertura mattina esplosioni a chi è finisti di russi su car kit con la chiusura momentanea della metropolitana Ma anche sulla regione di zaporizhia e sulla regione di Nicolai dopo l’annuncio di Mosca della conquista di sole dare la conseguente smentita Chi è Fede battaglia in Ucraina non si fermano sono continui attacchi russi su tutto il paese tenuta l’amministrazione militare della capitale I russi hanno attaccato la città con razzi ufficio della Presidenza esortato a stare nei rifugi in quanto sono attaccati infrastrutture critiche ma soprattutto perché 17 Bombardieri luci sono decollati da una base nella Russia nord occidentale caro benzina decreto carburanti firmato dal Presidente Mattarella oggi il prezzo medio della benzina su base regionale Sara pubblicata dal ...