Ultime Notizie Roma del 14-01-2023 ore 12 | 10

(Di sabato 14 gennaio 2023)dailynews radiogiornalene ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale almeno tre esplosioni sono stato di Kiev le autorità locali riporta il kiwi indipendente hanno riferito di un attacco missilistico Russo le infrastrutture critiche della capitale Ucraina l’entità dei danni ancora sconosciute per il momento non si segnalano feriti o vittime Mosca annuncia la conquista di sole darmaki e smentisce secondo il Ministero della Difesa Russo l’assalto finale La città è stato compiuto con successo dei volontari della Wagner le autorità di Kiev ribattono battaglia continua intanto la vice ministra degli Esteri Ucraina eminenza prova afferma il consiglio di sicurezza dell’ONU credo siano tra responsabilità condivisa riportare la pace la giustizia difendendo la proposta Slice Chi è chiedendo altre sanzioni alla Russia l’Ucraina rifiuta ogni realistica ...

...diventa una considerazione secondaria' 16 Visualizzazioni totali 5 Condivisioni totaliIl ... Ad ogni modo, nellesettimane Bitcoin ha registrato solidi guadagni: per la prima volta da ...Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che recepisce il parere della Cts dell'Agenzia del farmaco con il libera al vaccino Cominarty di Pfizer contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come ...MACERATA- Nel corso di una conviviale tenutasi a Casette Verdini di Pollenza, il commissario per la provincia di Macerata di Forza Italia, Gianluca Pasqui, ha nominato il coordinamento ...Un Terranuova Traiana reduce da tre pareggi consecutivi, ultimi due dei quali in trasferta, che hanno portato i valdarnesi a 14 punti ( sempre in ultima posizione ma in compagnia dell’Orvietana, a 3 l ...