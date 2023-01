Ultime Notizie Roma del 14-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023)dailynews radiogiornale è un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio è stato giustiziato il cittadino iraniano britannico accusato di spionaggio da Teheran alireza Clari era stato condannato a morte per essere stato ritenuto colpevole di corruzione e di aver danneggiato la sicurezza interna esterna del paese passando informazioni di intelligence le truppe russe hanno attaccato questa mattina con lanciarazzi multipli la città di oca nella regione di Nikolai nel Ucraina meridionale reso Noto su telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Vitali Kim come riporta in forma gli attacchi sono venuti poco dopo le 6 ora locale Erano le 5 in Italia le finestre dei condomini sono state danneggiate in garage e due auto hanno preso fuoco a seguito dell’impatto è scoppiato un incendio in un’infrastruttura civile secondo le ...