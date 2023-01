Ultime Notizie – Prato | cade elicottero ultraleggero | morto il pilota

(Di sabato 14 gennaio 2023) Unè precipitato oggi nella zona di Iolo a. Dai primi accertamenti sembra che il velivolo abbia urtato i cavi dell’alta tensione e sia poi caduto su un terreno vicino ad alcune abitazioni. Il, unico occupante, è stato estratto dalla cabina del velivolo ma, dopo vari tentativi di rianimazione il medico ha dichiarato il decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi, tre ambulanze del 118 e i carabinieri. Dell’accaduto è stato avvisato anche l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, per gli accertamenti di competenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

