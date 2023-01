Ultime Notizie – Morto l’artista Gianfranco Baruchello | aveva 98 anni

(Di sabato 14 gennaio 2023) E’a Roma all’età di 98il pittore. Eradei ‘minuscoli disegni’ dal tratto netto e schematico, esponente dell’arte definita ‘extra-mediale’ da Enrico Crispolti. Nato a Livorno il 24 agosto 1924,è considerato tra i maestri indiscussi del nostro tempo. Laureatosi in giurisprudenza con una tesi in Economia, capisce però che la sua sensibilità dev’essere messa a disposizione dell’arte a 360 gradi. La sua formazione avviene a Parigi dove incontra Alberto Matta, John Cage e, soprattutto, Marcel Duchamp che influenzerà moltissimo la produzione di. La sua carriera inizia nel 1962 con la partecipazione alla mostra ‘New Realists’ alla Sidney Janis Gallery di New York, insieme a Enrico Baj, Tano Festa, Mimmo ...

Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICITEMI: abbandono rifiuti carabinieri villa opicina denuncia friuli venezia giuliafriuli venezia giuliatrieste rifiuti edili rifiuti specialiIl colosso dell'...Alla vigilia della trasferta di Treviso, l’Assistant Coach Andrea Vicenzutto ha fatto il punto della situazione: “Arriviamo all’ultima giornata del girone di andata dopo una ...In una chiacchierata concessa alla stampa inglese, Mike Krack ha parlato del ruolo di Fernando Alonso in Aston Martin, precisando come lo spagnolo, in futuro, potrebbe ricoprire anche il ruolo di "Bra ...