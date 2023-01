Ultime Notizie – Manovra 2023 | definizione agevolata avvisi bonari | tutte le novità

(Di sabato 14 gennaio 2023) Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare delladegli, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la circolare n. 1/E, le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura, che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, introdotta dalla legge di Bilancio(legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di ...

Sarebbe entusiasmante se Nicolò Zaniolo riuscisse a mostrare il suo repertorio senza freni. Troverebbe una sintonia unica in Serie A con Paulo Dybala , insieme formerebbero una coppia invidiabile da ...Previsioni tassi medi nei prossimi mesi 2023 per prestiti e finanziamenti Stando a quanto riportano le, nei prossimi mesi del 2023 le previsioni parlano di possibili ulteriori aumenti ...L’attesissima terza edizione di The Voice Senior è arrivata nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, con una promozione che lo vede ...La crescita esponenziale del budget delle squadre d’oltremanica ha fornito a quest’ultime, e in maniera repentina, un potere di spese difficilmente raggiungibile nel resto d’Europa. Gli introiti ...