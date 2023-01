Ultime Notizie – Caro carburante | cos’è l’accisa mobile

(Di sabato 14 gennaio 2023) Via libera alla riattivazione del sistema delintrodotto dalla finanziaria del 2008. Lo prevede il dl sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale e che entrerà in vigore da domani. Il taglio delle accise può essere adottato se il prezzo “aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato”. Il decreto anche “deve tener conto dell’eventuale diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nella media del quadrimestre precedente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

