Uffizi | biglietto a 25 euro | il mondo della cultura diviso ' Nessuno si lamenta del costo del Moma' ' Così non si fidelizzano le visite'

'Io sono assolutamente d'accordo con l'aumento del prezzo deldegli- dice Patrizia Asproni , Presidente della Fondazione Industria e Cultura - perché un museo come gli, ..."L'inatteso aumento del prezzo deldegliè assolutamente inaccettabile per il settore turistico - sottolinea Stella - e in particolare per il settore del turismo organizzato: agenzie ...Dal prossimo 1° marzo, data d’inizio del periodo di alta stagione, il costo del biglietto singolo d’ingresso nella Galleria degli Uffizi dai previsti 20 euro salirà a 25 euro. Un aumento che sarà pari ...Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è finito al centro delle polemiche, dopo aver difeso la scelta del direttore degli Uffizi di alzare a 25 euro il prezzo del biglietto per il museo fioren ...