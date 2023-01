UFFICIALE | nuovo esonero in Serie A | la nota del club Scelto il sostituto

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023)inA, decisione arrivata dopo l’ennesima sconfitta in campionato. Ladel. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le voci, è arrivata la decisione: la Cremonese ha deciso di concludere il proprio rapporto di collaborazione con mister Alvini, tecnico che non è riuscito a dare quel qualcosa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.