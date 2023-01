Ued | Claudia Dionigi in ospedale | emorragia dopo il parto | come sta ora

(Di sabato 14 gennaio 2023), l'ex corteggiatrice ed attuale compagna di Lorenzo Riccardi, harito da poco tempo. Sui social, l'influencer ha raccontato di aver avuto qualche problemaaver dato alla luce la sua piccola Maria Vittoria. Ieri sera, laè dovuta correre ina causa di un', ma ci ha tenuto a rassicurare i fanessere tornata a casa. “Ho avuto una brutta, ma brutta, non si fermava. Mi sono proprio spaventata tantissimo” ha spiegato, aggiungendo poi di avere dei coaguli, dovuti a rimasugli del. Si tratta di una circostanza molto frequenti nelle neomamme, e quindi non c'è da preoccuparsi.sta...

La felicità diLa gioia diè incontenibile. Nel post condiviso, in cui tra i commenti fioccano gli auguri per i futuri sposi, spicca il messaggio diche ha sottolineato tutto ...... 'Come faccio a dirti di no' Lorenzo Riccardi oggi ha catturato l'attenzione di numerosi utenti della rete, per aver fatto sapere di aver chiesto la mano della compagnaDionigi. Quest'ultima ...L'ex corteggiatrice ha raccontato stamattina ciò che le è successo ieri sera e la corsa in ospedale: i problemi post parto ...