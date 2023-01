Udinese | Sottil | «Restiamo calmi e lucidi | la classifica parla per noi»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Andrea, allenatore dell’, hato in vista del match contro il Bologna. Le dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea, allenatore dell’, hato in conferenza del match contro il Bologna. CONDIZIONE – «I ragazzi hanno lavorato bene, con grande applicazione e serenità, quella che serve a rimaneree migliorare allo stesso tempo. Una buona settimana per noi». LA VITTORIA CHE MANCA – «Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po’ di tempo, è evidente, però dobbiamo restareperchè siamo comunque ottavi e con 25 punti contri i 17 dello scorso anno. Abbiamo sempre fatto la prestazione e siamo sempre stati all’altezza. Potevamo avere qualche punto in più ma a questi livelli ...

