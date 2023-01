Udinese | Sottil | “Abbiamo le armi giuste per fare male al Bologna”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) “Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po’ di tempo, però dobbiamo restare calmi e lucidi perché siamo ancora ottavi in classifica e, rispetto allo scorso anno,25 punti invece di 17”. Così il tecnico dell’, Andrea, è intervenuto aTv alla vigilia del match contro il. I friulani non vincono in campionato da dieci giornate; l’ultimo successo risale al 3 ottobre contro il Verona. “sempre fatto la prestazione e siamo sempre stati all’altezza – ha detto -. Sappiamo che domani dovremo entrare in campo con la cattiveria e l’agonismo, che fanno parte della nostra identità, e sfoderare una prestazione dama nello stesso tempo giocare una partita ragionata, con ordine tattico e lucidità.le ...