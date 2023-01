Ucraina | Zelensky | “Segnali fallimento nemico | battaglia per Soledar continua”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Gli scontri interni nel fronte russo riguardo a chi spetti il maggiore credito per “l’avanzata tattica” susono un “chiaro segno deldel”. Lo ha detto Volodymyr, sottolineando che “dopo 324 giorni di piena guerra, tutto è cambiato per la Russia: ed ora si attaccano alla gola tra di loro anche per attribuirsi un certo avanzamento tattico”. “Questo è un chiaro segno diper il– ha aggiunto il presidente ucraino – ed è un nuovo incentivo a mettere pressione sull’occupante e infliggere grandi sconfitte”. Il ministero della Difesa russo ieri ha dichiarato di aver conquistato, mentre le forze ucraine affermano che i combattimenti sono ancora in corso. Laper la cittadina ...

'La difficile battaglia per il Donetsk continua - ha conclusonel suo discorso notturno - la battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kreminna, per le altre città e villaggi dell'est del nostro ...