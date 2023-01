Ucraina | Zelensky | “Ricevuto forte sostegno | ma alcuni Paesi sono stati meschini”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci aspettavamo ilche abbiamodai partner del triangolo di Lublino e dai nostri amici baltici: Estonia e Lettonia. Ma sarò onesto, ci aspettavamo unsimile anche dai nostri vicini più prossimi, anche se non da tutti ovviamente, e cioè glidell’Unione europea. Ci aspettavamo aiuto da ognuno di loro e, sfortunatamente, non tuttiall’altezza di queste aspettative. Citantiche sirivelati”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista alla televisione polacca Tvp, rilanciata oggi da La Stampa. “Hanno cambiato posizione solo dopo averci visto difendere il nostro ...

Orgoglio e propaganda sono duri a morire. E così ieri mentre Mosca annunciava la presa di Soledar e la Cnn documentava la rotta, il presidente Volodymyrribadiva che i suoi continuavano a combattere. Affermazione anche vera, ma riferita a piccole unità incaricate di coprire una generale ritirata. Del resto le ...... capo dell'ufficio di presidenza, parlando di situazione sempre più difficile e paragonando l'assedio ad una battaglie più sanguinose della Prima Guerra mondiale.intanto ha promesso ...Dall’Unione europea alla Nato. Il governo di Kiev sembra certo di avere entrambe le adesioni in tasca. I primi negoziati prevede di chiuderli in meno di due anni, secondo quanto dichiarato ieri dal mi ...Guerra in Ucraina, Kiev si sveglia con alcune esplosioni. La Russia di Putin prosegue con la sua linea di attacco. Soledar, Wagner e Cremlino in lite sulla conquista della città.