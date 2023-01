Ucraina | Zelensky | “Ricevuto forte sostegno | ma alcuni Paesi sono stati meschini”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci aspettavamo ilche abbiamodai partner del triangolo di Lublino e dai nostri amici baltici: Estonia e Lettonia. Ma sarò onesto, ci aspettavamo unsimile anche dai nostri vicini più prossimi, anche se non da tutti ovviamente, e cioè glidell’Unione europea. Ci aspettavamo aiuto da ognuno di loro e, sfortunatamente, non tuttiall’altezza di queste aspettative. Citantiche sirivelati”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista alla televisione polacca Tvp, rilanciata oggi da La Stampa. “Hanno cambiato posizione solo dopo averci visto difendere il nostro ...

14 gen 01:12: "La battaglia per il Donetsk continua" Insi continua a combattere nella regione del Donetsk. 'La battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kreminna, per altre città e ...Almeno tre esplosioni sono state udite nella capitale: le autorità locali, riporta il Kyiv Independent, hanno riferito di un attacco missilistico ...: 'Ringrazio i combattenti dell'unità ...Cosa succede dopo la conquista russa della città ucraina di Soledar, che Kiev continua a smentire: da un lato è una buona notizie per Mosca dopo ...KIEV - A Kiev si sono sentite almeno tre esplosioni: le autorità locali hanno riferito di un attacco missilistico russo contro infrastrutture critiche nella capitale ucraina, riferisce il Kyiv Indepen ...