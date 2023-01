Ucraina ultime notizie Ucraina | almeno 20 morti in attacco russo a condominio Dnipro

(Di sabato 14 gennaio 2023)9 persone sono morte dopo che unha colpito un.Il primo ministro britannico Sunak ha annunciato al presidente ucraino Zelensky che il Regno Unito fornirà carri armati Challenger 2 e sistemi di artiglieria aggiuntivi. Per l’ambasciata russa a Londra, l’invio di carro armati britannici a Kiev comporterà un’escalation delle ostilità ine nuove vittime. Il New York Times ha inavvertitamente esposto i numeri di telefono dei soldati russi critici della guerra ine delle loro famiglie, mettendoli potenzialmente a rischio. La viceministra della DifesaMalyar comunica che continuano le feroci battaglie per Soledar.

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, morti e feriti in attacco russo a condominio Dnipro Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina: un missile russo ha distrutto un condominio di 9 piani a Dnipro uccidendo almeno 19 persone ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 15 gennaio 2023 ...