(Di sabato 14 gennaio 2023)5 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite dopo che unha colpito un.Il primo ministro britannico Sunak ha annunciato al presidente ucraino Zelensky che il Regno Unito fornirà carri armati Challenger 2 e sistemi di artiglieria aggiuntivi. Per l’ambasciata russa a Londra, l’invio di carro armati britannici a Kiev comporterà un’escalation delle ostilità ine nuove vittime. Il New York Times ha inavvertitamente esposto i numeri di telefono dei soldati russi critici della guerra ine delle loro famiglie, mettendoli potenzialmente a rischio. La viceministra della DifesaMalyar comunica che continuano le feroci battaglie per Soledar.

La foto è stata diffusa dall'ambasciatapresse la Santa Sede. Elya è morta dopo aver compiuto sei anni nel sotterraneo dell'edificio in cui la bimba si rifugiava dal febbraio scorso con i genitori per sfuggire alle granate e ai missili russi ...Il presidente russo punta sui suoi protetti, che l'hanno ingannato più di una volta in passato e che sono i massimi artefici del disastro ucraino dell'Armata Rossa ...