Ucraina | Russia avverte | “Invio carri armati Gb provocherà escalation”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’dibritannici Challenger 2 all’non aiuterà le forze militari di Kiev maun’delle operazioni di combattimento e più vittime “anche fra i civili”, si legge in un comunicato dell’ambasciata russa a Londra. Di segno opposto la convinzione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che ha ringraziato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, per aver deciso di fornire alle sue forze ida combattimento Challenger 2. “Il sostegno sempre forte del Regno Unito ora è impenetrabile e pronto per le sfide. In un colloquio con il primo ministro, Rishi Sunak, ho ringraziato per le decisioni che non solo ci rafforzeranno sul campo di battaglia, ma invieranno anche il segnale giusto ad ...

... quando i prezzi globali dell'energia sono aumentati in seguito allo scoppio della guerra in. La seconda economia più grande del mondo ha acquistato merci dallaper un valore di 114,1 ...Leggi anche, ondata attacchi: sirene di allarme in tutto il Paese, Zelensky: "Segnali fallimento nemico, battaglia per Soledar continua", Crosetto: "Sistema antimissile ...Guerra in Ucraina, Kiev si sveglia con alcune esplosioni. La Russia di Putin prosegue con la sua linea di attacco. Soledar, Wagner e Cremlino in lite sulla conquista della città. Segnale… Leggi ..."Si va verso una nuova fase caratterizzata in parte da nuove armi e altri soldati..." - dal blog di R. Colella ...