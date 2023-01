Ucraina | nuovo raid russo su tutto il Paese | esplosioni a Kiev | a Dnipro colpito un condominio

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Russia torna a far paura dall'alto, con unmissilistico su tutta l'. Gli attacchi di Mosca hannoinfrastrutture critiche nelle regioni ucraine di Leopoli e Kharkiv . ...

La Russia torna a far paura dall'alto, con unraid missilistico su tutta l'. Gli attacchi di Mosca hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni ucraine di Leopoli e Kharkiv . Udite esplosioni nella capitale Kiev . A Dnipro è ...Leggi Anche, via il veterano Surovikin, arriva Gerasimov: Putin procede a tentoni I suoi ... le catastrofiche conseguenze sociali, economiche e politiche, questi conflitti ditipo sono ...Mosca avverte il premier britannico: «Gran Bretagna sempre più coinvolta nel conflitto, trascura le vite dei cittadini ucraini» ..."Si va verso una nuova fase caratterizzata in parte da nuove armi e altri soldati..." - dal blog di R. Colella ...