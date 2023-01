Ucraina | nuove esplosioni udite a Kiev | attaccate infrastrutture critiche | Mosca | assalto finale a Soledar compiuto dal gruppo Wagner

In queste udienze, Navalny si esprime liberamente anche controla guerra in, e contro Putin, ... 'I miei legali calcolano che con questeaccuse resterò qui dentro 30 anni', confessa lui. E ...14 gen 09:23esplosioni a Kiev, attaccate infrastrutture critiche Almeno tre esplosioni sono state udite a ...di un attacco missilistico russo alle infrastrutture critiche della capitale. ...Giovedì, ancora una volta, l’ Italia ha dato dimostrazione inequivocabile di essere attrice e non comparsa sul palcoscenico mondiale. Il ministro per il Made in Italy Urso si è recato a Kyev accompagn ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 325. Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev. Le autorità locali, riporta il Kyiv Independent, hanno riferito di un attacco missilistico russo alle infrastr ...