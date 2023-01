Ucraina | nuove esplosioni a Kiev

Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev: le autorità locali, riporta il Kyiv Independent, hanno riferito di un attacco missilistico russo alle infrastrutture critiche della capitale. L'entità dei danni è ancora sconosciuta e per il momento non si segnalano feriti o vittime. . 14 gennaio 202314 gen 07:26, esplosioni anche nella regione di Kiev Esplosioni sono state udite questa mattina anche nella regione di Kiev, oltre che nella capitale. Lo ha reso noto il capo dell'...(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev: le autorità locali, riporta il Kyiv Independent, hanno riferito di un attacco missilistico russo alle infrastrutture critiche del ...Il contingente di pace dei russi non è più in grado di evitare scontri tra Erevan e Baku per la regione separatista filo-armena. Mosca vorrebbe sostituire il premier armeno Pa&scaro ...