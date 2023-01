Ucraina | media | nuove esplosioni udite in mattinata a Kiev | Mosca | assalto finale a Soledar compiuto dal gruppo Wagner

14 gen 06:25: udite esplosioni a Kiev Una serie di esplosioni è stata udita nelle prime ore del mattino a Kiev, senza che fosse risuonato alcun allarme aereo. Lo riporta il sito del ...... motivo per cui la narrazione deiè cambiata drasticamente nell'ultima settimana. Date un'... per tutti gli ultimi undici mesi, aveva promosso senza sosta il meme 'l'sta vincendo.' 'La ...Il sindaco, Ivan Fedorov, ha comunicato i bombardamenti via Telegram, citando gli abitanti del luogo che vivono nel centro della città. Forti ...Nuovo sistema missilistico per l'Ucraina dall'Italia. Il nodo sul sesto pacchetto per l'invio di armi sarebbe stato sciolto. Il Governo italiano - riferisce la rivista Italiana Difesa ...