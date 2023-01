Ucraina | il volontario occidentale | “Comandanti inadeguati | moriremo a Bakhmut”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Continua ad essere il campo di battaglia più infuocato di tutta l’, quello del Donbass, da quando gli eserciti della resistenza e quello russo si stanno affrontando, ormai da settimane, nella cittadina di Bahkmut, a pochi chilometri da Donetsk. È notizia proprio di questi ultimi giorni la presa di Soledar da parte dei militari del Cremlino, che nelle scorse ore ha già dichiarato la conquista completa della città – abitata da 10mila ucraini – grazie all’intervento decisivo del temuto gruppo Wagner. Anche dalle colonne de La Repubblica, grazie all’ausilio di una fonte anonima, si è affermato come la cittadina risulta essere stata persa dal governo Zelensky, specificando infatti che l’esercito ucraino ha lasciato Soledar ai soldati russi e si è piazzato subito ad ovest, tra il fiumekove – “ha fatto saltare i ponti per fermarli” – e ...

Nicola Porro

