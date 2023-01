Ucraina | Gerasimov vs Ryder | guerra ibrida o combinata? Ci si avvia a una nuova fase

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) La decisione dei governi statunitense, francese e tedesco di fornire rispettivamente all’il veicolo da combattimento di fanteria Bradley (Ifv), il veicolo corazzato da ricognizione a ruote Amx 10Rc e il Marder Ifv indica che ladi Kiev contro la Russia siverso unanel primo semestre del 2023, con una maggiore enfasi sulla potenza di fuoco. Gli alleati della Nato, prima dello scoppio delle principali ostilità trae Russia nel 2022, erano impegnati in molteplici programmi di addestramento destinati a modernizzare e far maturare le forze ucraine alla luce della minaccia rappresentata dalla Russia. Dall’invasione, gli stati della Nato hanno intrapreso un vasto programma per sviluppare tattiche e conoscenze sul campo di battaglia come si è visto con ...