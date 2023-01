Ucraina | esplosioni a Kiev | missili russi sulla Capitale e a Zaporizhzhia

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una serie diè stata udita nelle prime ore del mattino a, senza che fosse risuonato alcun allarme aereo. «Al momento non è noto se si sia trattato di esercitazioni pianificate o di un attacco nemico”, fa sapere il sito internet del settimanale Zerkalo Nedeli. I corrispondenti della testata confermano almeno dueriva sinistra del fiume Dnepr, che attraversa la città. «L’ufficio del presidente ha reagito a questo incidente invitando alla calma, ma non sono stati ancora forniti altri dettagli». Altresono state udite questa mattina anche nella regione della. Il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksiy Kuleba ha detto che un incendio è divampato in una infrastruttura critica. «Regione di. Intorno ...