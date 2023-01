Ucraina | colpito condominio a Dnipro | almeno 5 morti

Repubblica TV

14 gen 16:06 Dieci feriti per attacco a condominio Dnipro, anche 2 bambini Almeno 10 persone sono rimaste ferite nell'attacco russo che haun condominio nella cittàdi Dnipro. Lo ha ...Almeno 5 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite dopo che un attacco russo haun condominio a Dnipro, in. Lo ha riferito il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. "Gia' cinque morti", ha scritto il funzionario sul suo canale Telegram, ... Ucraina, colpito condominio a Dnipro: persone sotto le macerie Almeno 5 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite dopo che un attacco russo ha colpito un condominio a Dnipro, in Ucraina. Lo ha riferito ...(Adnkronos) - Missili della Russia sull'Ucraina. I raid di Mosca colpiscono in particolare Dnipro: viene centrato un palazzo, tra i civili segnalati 5 morti e decine di feriti.