Ucraina | Balboni | ' simpatie per Urss | Landini si dimetta'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "L'elezione di Michele Bulgarelli a nuovo segretario della Cgil di Bologna è stata accolta dalle note dell'inno dell'. È una vergogna. Riteniamo a questo punto doveroso che il segretario nazionale della Cgil Maurizio, presente all'evento senza prendere le distanze dall'episodio, siimmediatamente. Non è tollerabile, infatti, che la più grande organizzazione sindacale italiane abbiaper il sanguinario totalitarismo comunista”. Lo afferma Alberto, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

