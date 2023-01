Ucraina | attacco missilistico russo su vasta scala | sventrato un condominio a Dnipro | tra le vittime anche minorenni

Il Sole 24 ORE

Rimani nei rifugi! Continua l'terroristico all'', ha scritto il primo cittadino. Anche i media ucraini come Unian e Kyiv Independent segnalano che nella capitale si possono udire nuove ...... impedire l'uscita delle unità ucraine da Soledar; fornire supporto da parte degli aerei da... " I funzionari occidentali temono sempre più che l'abbia solo una finestra ristretta (di ... Ucraina ultime notizie. Almeno 5 morti in attacco russo a condominio Dnipro Mosca mostra i denti dopo l'annuncio del premier britannico Rishi Sunak che ha promesso di fornire a Kiev i Challenger 2 ...Turchia: pronti a spingere per cessate il fuoco locali La Turchia è pronta a spingere per cessate il fuoco locali in Ucraina. Lo ha detto Ibrahim Kalin, consulente per la politica estera del president ...