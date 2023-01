Ucraina | Ankara | pronti a spingere su cessate fuoco locali

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Turchia si è detta pronta aper 'il' in. Lo annuncia la presidenza turca, aggiungendo che per"né la Russia né l'possono vincere" la guerra. . ...

La Turchia si è detta pronta a spingere per 'cessate il fuoco locali' in. Lo annuncia la presidenza turca, aggiungendo che per"né la Russia né l'possono vincere" la guerra. . 14 gennaio 2023...per avviare una mediazione di pace fra Mosca e Kiev "La mediazione fra la Russia e l'la ... Gli Usa possono essere più incisivi su Kiev e Mosca, mentree la Santa Sede possono essere dei ...La Turchia, secondo Foreign Policy, ha alzato il livello del suo sostegno militare a Kiev e avrebbe iniziato a inviare all'Ucraina delle bombe a grappolo progettate dagli Stati Uniti e realizzate ai t ...L’offensiva russa a Bakhmut e Soledar è solo la prima di una serie di battaglie all’orizzonte. A primavera inoltrata, quando e se apparirà chiaro che non ci potranno essere vincitori assoluti, ci si s ...