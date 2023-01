Uccisa a colpi di pistola | ecco dove l' ex ha ammazzato Martina

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 gennaio 2023) È morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi l'avvocatessaScialdone, 35 anni,a Roma dal suo ex compagno, davanti a un ristorante nel quartiere di Appio Latino in via Amelia. Tante le persone ferme in strada, sotto choc, accorse dopo la tragedia avvenuta durante una lite tra i due. L'uomo, una guardia giurata di 57 anni, aveva raggiunto la donna al ristorante e, dopo averla fatta uscire le ha sparato. Inutile la fuga del killer, dopo poco è stato rintracciato e arrestato. (foto Conterbo Press)