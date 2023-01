U2 | in arrivo “Songs Of Surrender”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 gennaio 2023) MILANO – Gli U2 hanno annunciato la pubblicazione di “Of” una collezione di 40 brani, scelti tra i più importanti del catalogo degli U2, ri-registrati e ri-immaginati per il 2023. La raccolta, frutto delle sessioni di studio registrate negli ultimi due anni, sarà pubblicata il 17 marzo (Island Records e Interscope). La prima traccia estratta da questa nuova sessione di registrazioni è l’inno, già disponibile, “Pride (In The Name Of Love)”. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer diretto da João Pombeiro. La raccolta “Of” è stata curata e prodotta da The Edge e vede la band rivisitare alcune delle canzoni più celebrate della sua carriera ultra-quarantennale, tra cui “With Or Without You’, ‘One’, ‘Beautiful Day’, ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘Invisible’, con il risultato di avere delle ...