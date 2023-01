Tutti pazzi per il Napoli | “Osimhen e Kvaratskhelia devastanti” | le parole dall’America

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Continua nel migliore dei modi la stagione degli azzurri di Luciano Spalletti, momentaneamente primi a +10 e capace di segnare 5 gol alla miglior difesa del campionato quale è la Juventus. Il, ad oggi, padroneggia sia nella classifica generale che in quella dei gol fatti, con un gol subito in più dei bianconeri a fermare i partenopei da questo ulteriore primato. SSC(Getty Images) Numeri impressionanti e che dimostrano quanto questosia una macchina ben oliata ed in grado di fare della potenza offensiva la propria forza. I 44 gol in 18 partite di Serie A, la media di 2,4 gol a partita nonché la presenza in squadra del capocannoniere della competizione, sono statistiche troppo importanti per non essere notate, neanche da redazioni con sede oltre oceano. “e Kvara i migliori in ...