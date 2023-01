Trump depone sull’accusa di stupro di Jean Carroll | una pazza | non la conosco E annuncia | le farò causa

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una “malata mentale” che “ha detto che essere violentata è sexy”. Così Donaldha definito, la giornalista che lo accusa di averla violentata in un camerino di un grande magazzino di New York negli anni Novanta. Espressioni che si trovano nella deposizione giurata di fronte agli avvocati della donna. Nella testimonianzaribadisce di non conoscere, e la accusa a sua volta di aver inventato la storia dello. «Non la. Penso sia malata, malata mentalmente», ha detto l’ex presidente arrivando a dire chenel corso di un’intervista alla Cnn ha dichiarato che le piaceva essere aggredita sessualmente. Interrogato sullalegale – riferisce il Corriere – l’ex presidente ha minacciato di ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche MeToo, Jennifer Siebel Newsomcontro Weinstein: "Così mi ha stuprata" Donald, ...- - > Un uomodei fiori sul luogo della strage in Colorado - Reuters . Omicidio e crimine motivato dall'...all'assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021 da parte dei sostenitori di. "I ...Le affinità tra l'ex presidente americano, Bolsonaro e quanto sta accadendo in Perù sono molte, ma la natura del sovranismo rende improbabile un'alleanza tra diversi Paesi ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...