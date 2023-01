Trump contro la donna che lo accusa | “Pensa che lo stupro sia sexy”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una “malata mentale” che “ha detto che essere violentata è”. Così Donaldha definito Jean Carroll, lache l’di averla violentata in un camerino di un grande magazzino di New York negli anni novanta, nella deposizione giurata di fronte agli avvocati della. “Ha effettivamente indicato che le è piaciuto, ok?”, ha detto l’ex presidente nella testimonianza rilasciata lo scorso ottobre a Mar-a-Lago, le cui trascrizioni sono state rese pubbliche ieri, dopo aver negato ognied aver affermato di non aver mai conosciuto lache avrebbe inventato completamente la storia. A questo punto l’avvocato di Carroll ha subito incalzato: “Quindi la sua testimonianza è che Jean Carroll ha detto che le è ...

Recentemente Carroll ha denunciatoanche per aggressione sessuale, dopo che lo stato di New York ha abolito la prescrizione per i reati sessuali. Ieri il giudice distrettuale, Lewis Kaplan, ha ...Recentemente Carroll ha denunciatoanche per aggressione sessuale, dopo che lo stato di New York ha abolito la prescrizione per i reati sessuali. Ieri il giudice distrettuale, Lewis Kaplan, ha ...(Adnkronos) – Una “malata mentale” che “ha detto che essere violentata è sexy”. Così Donald Trump ha definito Jean Carroll, la donna che l’accusa di averla violentata in un camerino di un grande magaz ...A Trump manca il senso di unità richiesto dal presidenzialismo americano, mentre Biden non possiede ottime capacità di giudizio.